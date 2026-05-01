Ola de frío en Argentina. Foto: NA/Damián Dopacio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo estará el clima durante el fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó un marcado descenso de las temperaturas, con el regreso del frío. De acuerdo al informe, el domingo 3 de mayo será el día más fresco, con una mínima de 6°C por la mañana y una máxima que no superará los 18°C, bajo un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.

Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana largo en el AMBA

Viernes 1: la jornada comienza con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 16°C . Hacia la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y la mínima rondará los 13°C. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas (con probabilidades entre el 10% y el 40%), mientras que la máxima alcanzará los 25°C . A la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 19°C.

Sábado 2: se espera un inicio con cielo algo nublado y una temperatura de 12°C. Durante la mañana, el viento será protagonista, con ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 50 km/h , y una mínima de 10°C. Por la tarde, el cielo seguirá algo nublado, con una máxima de 18°C y viento del sur con intensidades similares. Hacia la noche, la temperatura bajará a 13°C.

Domingo 3: será el día más frío del fin de semana largo. Se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, consolidando el ingreso de aire más frío en la región.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Cómo estará el clima en el centro de la provincia de Buenos Aires

Viernes: se espera una jornada fresca, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C . Habrá presencia de sol durante la mañana, mientras que por la tarde aumentará el viento.

Sábado: el día arranca con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C . Se prevén vientos durante la mañana , y hacia la tarde aparecerán algunos momentos de sol.

Domingo: será el día más frío, con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C. El cielo estará parcialmente nublado en la mañana y por la tarde volverá el viento.

Cómo estará el clima en el centro de Buenos Aires. Foto: NA (Juan Vargas)

Recomendaciones para el frío

Abrigarse en capas , cubriendo bien manos, cuello y cabeza, que son zonas por donde se pierde mucho calor corporal.

Evitar cambios bruscos de temperatura , sobre todo al salir de ambientes calefaccionados.

Mantener una buena alimentación , incorporando comidas calientes y nutritivas.

Hidratarse , aunque no se tenga tanta sensación de sed.

Ventilar los ambientes si se usan estufas o calefactores, para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

No sobrecargar enchufes ni utilizar artefactos en mal estado para calefaccionar.

Prestar especial atención a grupos de riesgo, como niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Además, se recomienda limitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, cuando las temperaturas suelen ser más bajas.