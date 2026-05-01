Impacto en el clima: alerta por una ola polar con frente frío que se instalará en Buenos Aires durante el fin de semana largo
De cara al fin de semana largo por el Día del Trabajador, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cómo estará el clima durante el fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó un marcado descenso de las temperaturas, con el regreso del frío. De acuerdo al informe, el domingo 3 de mayo será el día más fresco, con una mínima de 6°C por la mañana y una máxima que no superará los 18°C, bajo un cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana largo en el AMBA
- Viernes 1: la jornada comienza con cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 16°C. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto y la mínima rondará los 13°C. Por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas (con probabilidades entre el 10% y el 40%), mientras que la máxima alcanzará los 25°C. A la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 19°C.
- Sábado 2: se espera un inicio con cielo algo nublado y una temperatura de 12°C. Durante la mañana, el viento será protagonista, con ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 50 km/h, y una mínima de 10°C. Por la tarde, el cielo seguirá algo nublado, con una máxima de 18°C y viento del sur con intensidades similares. Hacia la noche, la temperatura bajará a 13°C.
- Domingo 3: será el día más frío del fin de semana largo. Se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C, consolidando el ingreso de aire más frío en la región.
Cómo estará el clima en el centro de la provincia de Buenos Aires
- Viernes: se espera una jornada fresca, con una mínima de 7°C y una máxima de 21°C. Habrá presencia de sol durante la mañana, mientras que por la tarde aumentará el viento.
- Sábado: el día arranca con una mínima de 7°C y una máxima de 18°C. Se prevén vientos durante la mañana, y hacia la tarde aparecerán algunos momentos de sol.
- Domingo: será el día más frío, con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C. El cielo estará parcialmente nublado en la mañana y por la tarde volverá el viento.
Recomendaciones para el frío
- Abrigarse en capas, cubriendo bien manos, cuello y cabeza, que son zonas por donde se pierde mucho calor corporal.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, sobre todo al salir de ambientes calefaccionados.
- Mantener una buena alimentación, incorporando comidas calientes y nutritivas.
- Hidratarse, aunque no se tenga tanta sensación de sed.
- Ventilar los ambientes si se usan estufas o calefactores, para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
- No sobrecargar enchufes ni utilizar artefactos en mal estado para calefaccionar.
- Prestar especial atención a grupos de riesgo, como niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.
Además, se recomienda limitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, cuando las temperaturas suelen ser más bajas.