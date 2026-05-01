Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Luego de varios días con clima templado y marcas térmicas más propias del otoño avanzado, el frío regresa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con un descenso abrupto de temperaturas que ya tiene fecha confirmada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que una masa de aire frío provocará un cambio marcado en el escenario climático justo en el cierre del fin de semana largo.

La caída térmica será notoria y no pasará desapercibida: las mínimas bajarán de forma pronunciada y obligarán a volver al abrigo pesado, especialmente durante las primeras horas del día.

Clima en Buenos Aires: cuándo se termina el calor y vuelve el frío intenso

Hasta el viernes feriado por el Día del Trabajador, el tiempo acompañará con buenas condiciones generales y temperaturas agradables. Se espera una jornada estable, con cielo algo a parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 23/24°C de máxima, ideal para actividades al aire libre.

Clima; frío; viento Foto: NA (Juan Vargas)

Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse a partir del sábado, cuando el ingreso de aire más frío desde el sur provocará un descenso gradual de la temperatura, anticipando lo que será el cambio más fuerte del fin de semana.

El domingo será el día más frío: mínima de 5 grados en el AMBA

Según el pronóstico oficial, el domingo marcará un quiebre térmico. Durante la madrugada y la mañana se registrará la temperatura más baja de los últimos días, con una mínima que podría descender hasta los 5°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente frío desde temprano y una máxima que apenas alcanzaría los 17 o 18 grados, confirmando el regreso de mañanas típicamente invernales. La sensación térmica podría ser incluso menor en zonas abiertas o durante las primeras horas del día.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el tiempo la próxima semana

El frío no será solo un evento aislado del fin de semana. Para el inicio de la semana próxima, el SMN anticipa temperaturas bajas pero estables, sin lluvias significativas y con nubosidad variable.

Lunes: mínima cercana a los 10°C y máxima en torno a los 21/22°C, con cielo mayormente nublado.

Martes: condiciones similares, con marcas entre 12 y 22 grados.

Miércoles: leve descenso de la máxima, con una mínima de 11°C y una máxima que rondará los 16°C.

Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este período marcará una transición definitiva hacia un patrón más frío, propio de mayo, donde las amplitudes térmicas comienzan a reducirse y las mañanas se vuelven cada vez más gélidas.

Qué recomiendan los especialistas ante este cambio brusco de temperatura

Los meteorólogos advierten que los cambios térmicos abruptos pueden impactar en la salud, sobre todo en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias. Por eso, recomiendan:

Salir bien abrigados , especialmente a la mañana temprano.

Evitar exponerse al frío sin protección.

Ventilar los ambientes, incluso en días fríos, para evitar humedad.

Mantenerse informado con los partes diarios del SMN ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Un anticipo del invierno en Buenos Aires

Aunque todavía restan semanas para el inicio oficial del invierno, este descenso de temperatura funciona como una antesala invernal. El otoño empieza a mostrar su lado más frío y deja en claro que el abrigo ya no será opcional.

El mensaje es claro: el calor se despide, al menos por ahora, y el frío vuelve a decir presente en Buenos Aires con mínimas que rozarán los 5 grados. Prepará el abrigo, porque el cambio ya está en marcha.