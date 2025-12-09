Lluvia en Buenos Aires: cuándo vuelven las tormentas y cómo estará el clima los próximos días en el AMBA

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan jornadas con precipitaciones desde este miércoles hasta el fin de semana. El pronóstico extendido.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

La segunda semana de diciembre se encuentra cargada con varios días de lluvias. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 10 de diciembre no será la excepción y el AMBA se verá atravesada por tormentas.

Según lo informado por el SMN, el día tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. La jornada iniciará con neblina durante la madrugada y el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, cuando haya 10% de probabilidades de precipitación.

Las lluvias llegarán a la noche de este miércoles, momento en el cual aparezcan tormentas aisladas, con entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura promedio de 23 grados.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la semana cerrará con el siguiente pronóstico:

Jueves 11 de diciembre : el cielo se encontrará entre parcialmente y mayormente nublado a lo largo de la jornada. La máxima ascenderá a 31 °C y la mínima rondará los 20 °C. La probabilidad de precipitación es baja para la tarde y la noche. Los vientos serán moderados toda la jornada (entre 13 y 22 km/h).

Viernes 12 de diciembre : será un día caluroso con un cielo algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.

Sábado 13 de diciembre : el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo de algo a parcialmente nublado. La máxima será de 33 °C y la mínima de 24 °C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 7 a 22 km/h.

Domingo 14 de diciembre: se esperan chaparrones para el inicio del día. En la tarde/noche, el cielo estará parcialmente nublado. En cuanto a las temperaturas, se presentará una máxima de 25 °C y una mínima de 19° C. La probabilidad de lluvia será de 40% a la madrugada/mañana y el viento estará en el rango de 7 a 12 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas