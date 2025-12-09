Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 9 de diciembre de 2025

Clima Actual

Hoy el clima en Buenos Aires será despejado en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas se encontrarán alrededor de los 5.6°C, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 15.7°C. El viento soplará con una velocidad considerable, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría aportar una pequeña sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nuboso, pero no se esperan precipitaciones. La noche seguirá en la misma línea, y las temperaturas comenzarán a descender progresivamente. La humedad relativa del día se mantendrá en niveles aceptables, alrededor del 55%. Los vientos continúan a una velocidad media, haciendo que el día se sienta un poco más fresco de lo que las temperaturas indican.