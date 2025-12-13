Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

En clima para hoy en Formosa se presenta un panorama donde las nubes se alternan con momentos de sol. Durante las primeras horas del día, se espera cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. Las mínimas estarán cerca de 7.9°C, lo que podría generar una sensación fresca durante la mañana. Los vientos soplarán moderadamente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h y la humedad en el ambiente rondará un nivel elevado, con un porcentaje de hasta el 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el clima seguirá mostrando variabilidad, manteniéndose un cielo parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas desciendan gradualmente, manteniéndose dentro de un rango cómodo. Los vientos continuarán siendo constantes, con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría brindar una sensación de frescura adicional al caer la tarde. Mientras tanto, la humedad seguirá siendo un factor a considerar, alcanzando niveles altos. En términos de precipitaciones, se espera una probabilidad baja, aunque no se descartan eventuales lluvias ligeras en la región.