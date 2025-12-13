Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima en Argentina

sábado, 13 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en La Pampa

En La Pampa, el clima de hoy espera que el amanecer se dé a las 08:25. Durante la mañana, predominarán condiciones parcialmente nubosas. La temperatura mínima será de 7.1°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.4°C, con una humedad relativa alrededor del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá por debajo de los 18.4°C con cielos parcialmente nublados. El viento alcanzará una velocidad máxima de 14 km/h provenientes del noroeste, disminuyendo durante la noche. La puesta del sol se registrará a las 18:08.