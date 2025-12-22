Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con cielo parcialmente nublado durante la primera parte del día. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.9°C. Se esperarán vientos con una velocidad media de 8 km/h, y la humedad relativa del aire rondará el 55%. La posibilidad de precipitaciones es baja, pero se recomienda estar atentos a los cambios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C, con cielo parcialmente nublado que irá despejándose hacia el final del día. Los vientos podrían aumentar levemente, llegando hasta los 13 km/h. La humedad continuará siendo un factor a considerar, aunque se mantendrá dentro de niveles confortables.

Observaciones astronómicas

En cuanto a la luna, se encuentra en una fase visible del 53%, haciéndola claramente observable durante la noche si las condiciones meteorológicas lo permiten. El sol salió a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, ofreciendo una amplia ventana de luz diurna.