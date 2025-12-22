Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima Salta

Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en 3.4°C, mientras que la humedad alcanzará un 91%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, proporcionando un fresco inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima continuará con un carácter nuboso, y las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta los 9 km/h, aunque se espera que las condiciones se mantengan relativamente tranquilas. La humedad permanecerá alta, rondando el 47% durante el resto de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol en Salta se alzará a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar al aire libre.