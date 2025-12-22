Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima Salta

lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en 3.4°C, mientras que la humedad alcanzará un 91%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 10 km/h, proporcionando un fresco inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima continuará con un carácter nuboso, y las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 21.2°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta los 9 km/h, aunque se espera que las condiciones se mantengan relativamente tranquilas. La humedad permanecerá alta, rondando el 47% durante el resto de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol en Salta se alzará a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar al aire libre.