Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

lunes, 22 de diciembre de 2025

Mañana en Santa Fe

En la mañana de hoy, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos en Santa Fe. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.9°C y podrán subir a lo largo de la jornada. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá mostrando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es recomendable llevar una chaqueta ligera si sales por la mañana, pero podrás disfrutar de temperaturas más agradables por la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en Santa Fe será a las 7:59, mientras que el atardecer está previsto para las 18:06.