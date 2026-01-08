Cambio repentino en el clima: a qué hora llueve en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico actualizado del SMN anticipa lluvias antes de lo previsto y cambia los planes de muchos para este viernes 9 de enero. A continuación, el horario en el que podrían volver las precipitaciones y cómo seguirá el tiempo el fin de semana.

Luego de las lluvias que se hicieron presentes este miércoles en algunos puntos del AMBA, el clima no da respiro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico actualizado y advirtió que las precipitaciones volverán antes de lo previsto.

Según el último informe oficial, este viernes se esperan nuevas lluvias, con probabilidad de precipitaciones antes del inicio del fin de semana. ¿A qué hora volverá a llover en la región?

A qué hora llueve este viernes en el AMBA

Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes por la noche habrá entre un 10 y 40% de probabilidad de lluvias en el AMBA. Durante el día se espera cielo mayormente nublado, con baja chance de precipitaciones, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 25.

¿Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA?

El sábado se espera una jornada inestable, con lluvias durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones será del 10 al 40% por la mañana y la noche, mientras que al mediodía y por la tarde aumentará al 40-70%. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 24.

Para alivio de muchos, el domingo el clima comenzará a mejorar. La mañana estará mayormente nublada, pero hacia la tarde se espera la salida del sol. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a los 30.

De cara al inicio de la semana, el lunes se presentará con buen tiempo y sol, una mínima de 21 grados y una máxima de 32.

Con un fin de semana marcado por la inestabilidad y lluvias persistentes, el alivio recién llegaría el domingo con una mejora gradual del tiempo. Mientras tanto, el SMN recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y planificar actividades al aire libre teniendo en cuenta los cambios repentinos en las condiciones climáticas.