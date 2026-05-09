Ciclogénesis en el AMBA y la Costa Atlántica:

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes por vientos intensos en Buenos Aires y la Costa Atlántica. Foto: NA

El avance de la ciclogénesis que afecta a gran parte del país continúa generando complicaciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintos sectores de la Costa Atlántica bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para este sábado, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en varias localidades.

El ingreso de aire frío provocó un marcado descenso de temperatura durante el fin de semana. Foto: NA (Juan Vargas)

Además del viento persistente, el fenómeno climático llega acompañado de un marcado descenso de temperatura, lluvias aisladas y condiciones inestables que se extenderán durante buena parte del fin de semana.

¿Qué zonas siguen bajo alerta meteorológica?

La advertencia del SMN alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a gran parte de la provincia, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora.

Según el organismo, las ráfagas más intensas podrían llegar a los 70 km/h en el AMBA, mientras que sobre la Costa Atlántica el fenómeno tendrá todavía mayor intensidad.

Las ráfagas podrían superar los 70 km/h en el AMBA y alcanzar los 80 km/h sobre la Costa Atlántica. Foto: NA.

Entre las localidades alcanzadas por la alerta aparecen Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, además de los partidos de General Pueyrredón y Alvarado.

En estos sectores costeros, el SMN advirtió que las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

Frío, lluvias y viento persistente en Buenos Aires

Durante este sábado, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con lluvias aisladas, bajas temperaturas y viento constante. La jornada se desarrolla con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima prevista de apenas 13.

El ingreso de aire frío desde el sur provocó un importante descenso térmico respecto de los últimos días, reforzando la sensación de frío en toda la región metropolitana.

Además, el viento persistente se mantendrá a lo largo de toda la jornada, generando condiciones incómodas especialmente en espacios abiertos y zonas costeras.

El pronóstico anticipa una mejora gradual para el domingo y condiciones más estables a partir del lunes. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Ante la alerta amarilla, el SMN recomendó asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre innecesarias y mantenerse informado sobre la evolución del clima.

También sugirió extremar las precauciones en rutas y sectores costeros debido a la intensidad de las ráfagas y al deterioro momentáneo de las condiciones meteorológicas.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

Para el domingo 10, el pronóstico anticipa una mejora gradual del tiempo, aunque el ambiente continuará frío. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 16 grados.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Si bien las condiciones tenderán a estabilizarse, el viento seguirá presente durante distintos momentos del día, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

En tanto, el inicio de la próxima semana mostrará un escenario más estable en el AMBA. El lunes se espera cielo parcialmente nublado, una mínima cercana a los 6 grados y una máxima de 19, ya sin probabilidades de lluvias.