El fuerte temporal provocó inundaciones, destrozos y complicaciones en distintas ciudades de la Costa Atlántica bonaerense. Foto: NA.

Un intenso ciclón extratropical provocó durante la noche del viernes un fuerte temporal en varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense.

El fenómeno generó vientos de gran intensidad, lluvias persistentes, olas de hasta siete metros y múltiples complicaciones en ciudades como Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso, donde las autoridades debieron activar medidas preventivas y reforzar los operativos de emergencia.

En Mar del Plata y Necochea se registraron olas de hasta siete metros y ráfagas que superaron los 90 km/h. Foto: NA.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región comprendida entre Mar del Plata y Necochea continuará bajo alerta naranja por fuertes vientos durante este sábado, mientras que otras zonas costeras permanecerán bajo advertencias meteorológicas por lluvias y ráfagas intensas.

Mar del Plata, una de las ciudades más afectadas

El fenómeno climático tuvo uno de sus puntos más críticos en el sector costero entre Mar del Plata y Necochea, donde el fuerte oleaje alcanzó alturas de hasta siete metros. Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días agravaron la situación y provocaron anegamientos en numerosas calles, complicando la circulación y afectando viviendas.

El ciclón extratropical impactó en la Costa Atlántica.Video: X @argennoti

En Mar del Plata, conocida popularmente como “La Feliz”, se registraron 105 milímetros de lluvia acumulada entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas vigentes y pidió extremar las precauciones ante la continuidad del fenómeno climático. Foto: NA.

Como consecuencia, distintos barrios sufrieron inundaciones severas y se realizaron rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de sus vehículos, algunos de ellos prácticamente cubiertos por el agua.

Además, para la mañana de este sábado, el SMN anticipó ráfagas que podrían acercarse a los 80 kilómetros por hora en la ciudad balnearia, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y a los equipos de Defensa Civil.

Evacuados y calles anegadas en Necochea

La situación también fue compleja en Necochea. De acuerdo con el portal local Noticias de Necochea, el barrio Ramón Santamarina fue uno de los sectores más castigados por el temporal, con acumulaciones de hasta 180 milímetros de agua. Debido a las inundaciones, seis vecinos debieron ser evacuados y trasladados a la Escuela Agropecuaria N° 1.

Ante el riesgo generado por el fuerte oleaje y los vientos, la Prefectura Naval Argentina ordenó el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur en Necochea. Como consecuencia, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos de ambas ciudades, al menos hasta la mañana del sábado. No obstante, las autoridades no descartan extender la medida si las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas.

La Prefectura Naval Argentina suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones debido al intenso oleaje y los fuertes vientos. Foto: X / Twitter.

Monte Hermoso sufrió destrozos y cortes de luz

Otro de los puntos más afectados fue la costanera de Monte Hermoso. Allí, el nivel del mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal Dufaur, generando importantes daños materiales. Entre las imágenes más impactantes reportadas durante la madrugada se observó cómo el agua arrastró un puesto de guardavidas.

A su vez, medios locales indicaron que gran parte de Monte Hermoso permanecía sin suministro eléctrico debido a los daños ocasionados por el temporal. La presencia de maderas, cables y clavos sobre la vía pública llevó a las autoridades a advertir que era de “extrema peligrosidad” circular por la zona costera.

Bahía Blanca logró superar el pico de la pleamar

En contraste, desde el Municipio de Bahía Blanca señalaron que el pico máximo de la pleamar fue superado sin incidentes graves ni evacuaciones. Según detallaron, los niveles del agua comenzaron a estabilizarse durante la madrugada y se espera que desciendan progresivamente en las próximas horas gracias a una mejora paulatina de las condiciones climáticas.

En Monte Hermoso, el avance del mar superó las defensas costeras y generó daños sobre la peatonal y sectores cercanos. Foto: IA/Canal26

Asimismo, las autoridades confirmaron que el nivel de alerta en Bahía Blanca descendió de naranja a amarillo desde las 00:00, reflejando una reducción del riesgo para el sur bonaerense.

¿Qué localidades siguen bajo alerta meteorológica?

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional insistió en que continúa vigente la alerta naranja por vientos y la alerta amarilla por lluvias para localidades como Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

“Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, alertaron al señalar que el período de mayor intensidad se daría entre la madrugada y mañana del sábado. Asimismo, informaron que los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas superarían los 90 km/h.