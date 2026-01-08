Cambió el pronóstico y hay que preparar los paraguas: cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico del SMN advirtió por la aparición de nuevas precipitaciones que se darán antes del fin de semana.

Alerta por tormentas y lluvias. Foto: NA.

Las lluvias dicen presente en la semana de la Ciudad de Buenos Aires, tras las tormentas que se registraron en algunos momentos del miércoles 7 de enero. Sin embargo, el pronóstico se actualizó y reveló que las precipitaciones retornarán antes de lo esperado, por lo que hay que tener los paraguas preparados.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan nuevos fenómenos antes de lo que estaba previsto, por lo que habrá agua en el territorio porteño y sus alrededores antes de que comience el fin de semana.

Lluvia, tormenta. Foto: Télam

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

En detalle, el SMN explicó que, tras un jueves sin precipitaciones, el viernes 9 de enero se darán nuevos fenómenos que implicarán utilizar paraguas si hay que salir a la calle.

Tras una jornada que tendrá un cielo nublado desde la madrugada hasta la tarde, la noche tendrá lluvias aisladas, con una probabilidad del 40%. Además, durante las primeras horas del día se darán importantes ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Se adelantan las lluvias en Buenos Aires, antes del fin de semana. Foto: SMN

Este fenómeno también dirá presente a lo largo del jueves 8, ya que hay ráfagas esperadas para todo el día en Buenos Aires. Además, la nubosidad será variada: parcialmente nublado por la mañana, para pasar a mayormente nublado hasta la noche.

Con respecto a la temperatura, para este jueves 8 se espera una mínima de 15°, la más baja de la semana, y una máxima que tocará los 24°. Un panorama similar se dará el viernes 9, ya que el termómetro estará entre los 19° y 25°.

Llegan tormentas el fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires

Claro que las lluvias no terminan allí, ya que tendrán gran protagonismo durante el fin de semana en Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Para el sábado 11 de enero están pronosticadas tormentas aisladas en las primeras horas del día, con una probabilidad del 70%. Además, desde la tarde se darán lluvias aisladas, con menos chances, en un 40%.

El sábado se darán importantes tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Al igual que los días anteriores, se darán ráfagas que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora, acompañadas por una temperatura que estará entre los 19° y 24°.

Por último, el domingo tendrá una suba en la temperatura: si bien la mínima estará en 17°, la máxima alcanzará los 30°. Y no hay lluvias: el tiempo mejorará, con un cielo entre parcialmente y algo nublado en el último día del fin de semana.

Recomendaciones ante las tormentas, según el SMN