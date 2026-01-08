Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

Clima de hoy

En Ciudad De Buenos Aires, el clima para hoy por la mañana se manifiesta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima que alcanzará los 8.6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones serán agradables, aunque con un nivel de humedad que podría percibirse en 62%. El viento, con una media de 22 km/h, refrescará el ambiente sin llegar a ser incómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde-noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta 16°C, con el cielo continuando parcialmente cubierto de nubes. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, manteniendo una presencia constante durante el día. Con una humedad máxima esperada del 78%, la sensación térmica será templada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para los cambios en el clima.

En términos de precipitación, no se anticipan lluvias, por lo que los paraguas podrán guardarse hasta el próximo evento húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 8 de enero de 2026

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires ocurrió a las 07:57, mientras que se espera que el atardecer sea a las 17:50, permitiendo disfrutar de una jornada más larga de luz natural.