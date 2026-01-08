Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 8 de enero de 2026

En Ciudad De Buenos Aires, el clima para hoy por la mañana se manifiesta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima que alcanzará los 8.6°C. A lo largo de la mañana, las condiciones serán agradables, aunque con un nivel de humedad que podría percibirse en 62%. El viento, con una media de 22 km/h, refrescará el ambiente sin llegar a ser incómodo.

Durante la tarde-noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta 16°C, con el cielo continuando parcialmente cubierto de nubes. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, manteniendo una presencia constante durante el día. Con una humedad máxima esperada del 78%, la sensación térmica será templada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para los cambios en el clima.

En términos de precipitación, no se anticipan lluvias, por lo que los paraguas podrán guardarse hasta el próximo evento húmedo.

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires ocurrió a las 07:57, mientras que se espera que el atardecer sea a las 17:50, permitiendo disfrutar de una jornada más larga de luz natural.