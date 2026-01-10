Pronóstico del tiempo en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima estará variado con un amanecer fresco y una mañana dominada por nubes. Se espera que el sol se asome ocasionalmente, pero el **cielo permanecerá mayormente nublado**. Las temperaturas mínimas rondarán los **6.6°C**, ofreciendo una mañana fría para los mendocinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas subirán alcanzando los **17.5°C**, brindando una sensación un poco más templada. Sin embargo, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso a lo largo de la jornada. Los **vientos** serán moderados con velocidades que alcanzarán los 11 km/h, lo que podría agregar una sensación de frescor. La **humedad** promedio se mantendrá en un 60%, propiciando condiciones agradables para quienes planeen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

Este sábado, el día comenzará con el **amanecer** a las 8:05 horas y finalizará con el **atardecer** a las 18:35 horas, proporcionándonos casi diez horas y media de luz diurna. Estos datos son excelentes para planificar cualquier actividad al aire libre o composición fotográfica.