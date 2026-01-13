Canal 26
martes, 13 de enero de 2026, 17:21
Lluvia.
Lluvia. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que rige una alerta amarilla por tormentas para 8 provincias. Este aviso estará vigente desde este martes 13 hasta las 11:59 horas de mañana miércoles 14.

En las zonas afectadas, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el ente del clima, las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Lluvia, tormenta. Foto: Télam
Alerta amarilla por tormentas. Foto: Archivo/Télam

En qué provincias hay alerta amarilla por tormentas

Las provincias argentinas bajo alerta amarilla por tormenta este martes 13 de enero son:

  • Catamarca
  • Córdoba
  • Jujuy
  • La Rioja
  • Salta
  • San Luis
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

El reporte del SMN indica que se espera que las precipitaciones comiencen por la tarde y se extiendan durante la noche y madrugada del miércoles.

Alerta amarilla por tormentas este 13 de enero. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por tormentas

  1. Evitá salir.
  2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.