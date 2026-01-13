Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve y cuáles son las provincias afectadas este martes 13 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las precipitaciones podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que rige una alerta amarilla por tormentas para 8 provincias. Este aviso estará vigente desde este martes 13 hasta las 11:59 horas de mañana miércoles 14.
En las zonas afectadas, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Según el ente del clima, las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
En qué provincias hay alerta amarilla por tormentas
Las provincias argentinas bajo alerta amarilla por tormenta este martes 13 de enero son:
- Catamarca
- Córdoba
- Jujuy
- La Rioja
- Salta
- San Luis
- Santiago del Estero
- Tucumán
El reporte del SMN indica que se espera que las precipitaciones comiencen por la tarde y se extiendan durante la noche y madrugada del miércoles.
Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.