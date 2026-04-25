El día de hoy en Tucumán se presenta con un tiempo clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C mientras que las máximas podrán llegar a los 22.4°C. Durante la mañana, se espera que el cielo presente algunas nubes pero con predominancia de claros, favoreciendo así una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde noche, el clima continuará siendo nublado aunque con menos probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un nivel del 41%, mientras que el viento soplará a una velocidad media de 7 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Se aconseja llevar una campera ligera si se planifican actividades al aire libre debido al aumento de la velocidad del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026

El amanecer en Tucumán está previsto para las 08:06 horas, y el atardecer será a las 18:35 horas, brindando así un total de aproximadamente 10 horas con 29 minutos de luz solar.