Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Clima Tucumán
El día de hoy en Tucumán se presenta con un tiempo clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C mientras que las máximas podrán llegar a los 22.4°C. Durante la mañana, se espera que el cielo presente algunas nubes pero con predominancia de claros, favoreciendo así una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
En la tarde noche, el clima continuará siendo nublado aunque con menos probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un nivel del 41%, mientras que el viento soplará a una velocidad media de 7 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Se aconseja llevar una campera ligera si se planifican actividades al aire libre debido al aumento de la velocidad del viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026
El amanecer en Tucumán está previsto para las 08:06 horas, y el atardecer será a las 18:35 horas, brindando así un total de aproximadamente 10 horas con 29 minutos de luz solar.