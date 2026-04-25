Hoy en Santa Cruz, el clima estará parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas estarán entre 4.7°C y 7.3°C, haciendo necesario que te abrigues para evitar resfriarte. Para más detalles sobre el clima, sigue el enlace. Además, la humedad estará rondando el 35%, mientras que el viento alcanzará una velocidad de hasta 16 km/h, dándole un toque fresco al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas bajarán ligeramente, oscilando entre 6.4°C y 4.7°C. Los vientos seguirán soplando con una fuerza máxima de 18 km/h. La humedad promedia en este capital patagónico es alrededor del 35%, así que prepárate para un comienzo de fin de semana fresco pero agradable. No hay pronóstico de lluvias, así que los paraguas podrán quedarse en casa.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 9:40 y se pondrá a las 17:34. Será un día perfecto para los amantes de la astronomía que quieran disfrutar de un cielo despejado para observar las estrellas por la noche. No olvides llevar tu abrigo si decides salir a disfrutar de una noche estrellada.