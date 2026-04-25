¿Llueve el fin de semana? Foto: Foto generada con IA Canal 26

Luego de varios días con condiciones agradables y temperaturas que invitan a estar al aire libre, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano comienza a mostrar señales de cambio. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita un fin de semana que arrancará estable, pero que podría cerrar con un giro marcado en el tiempo, justo cuando miles de personas se preparan para asistir a uno de los eventos más esperados: la exhibición de Franco Colapinto en Palermo.

Sábado estable, pero con señales de transición

El sábado continuará con buen tiempo en el AMBA, aunque ya empezarán a notarse algunas variaciones. Durante la mañana y buena parte de la tarde el clima seguirá siendo agradable, pero hacia la noche aumentará la nubosidad.

Las temperaturas se mantendrán en valores otoñales cómodos, con mínimas cercanas a los 15 grados y máximas de hasta 23. Si bien no se esperan precipitaciones, el cielo más cubierto anticipa el ingreso de un sistema frontal que llegará en las siguientes horas.

Cómo estará el clima durante el fin de semana Foto: Foto generada con IA Canal 26

Domingo: aire frío, viento y sensación térmica más baja

El verdadero cambio llegará el domingo. El avance de un frente frío traerá consigo una masa de aire de origen polar que provocará un descenso notable de la temperatura en toda la región metropolitana.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente más fresco y viento que podría intensificar la sensación térmica, especialmente durante el transcurso de la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 13 grados de mínima y valores cercanos a los 20 de máxima.

¿Lluvia en el AMBA? Qué dicen los especialistas

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las probabilidades de lluvias se mantienen bajas durante el domingo, aunque no se descartan algunas condiciones inestables asociadas al cambio de masa de aire. El foco de mayor actividad estará puesto en otras zonas de la provincia de Buenos Aires.

Alerta en la costa bonaerense: lluvias y ráfagas intensas

Mientras el AMBA sentirá principalmente el frío y el viento, la situación será más compleja en la costa bonaerense. Allí podrían registrarse lluvias aisladas, chaparrones y ráfagas que, en algunos sectores, podrían alcanzar velocidades muy elevadas.

Las regiones del centro y sudeste provincial serán las más expuestas, con acumulados de lluvia que podrían oscilar entre los 15 y 30 milímetros durante el domingo, acompañados por fuertes vientos.

Qué tener en cuenta si vas al show de Franco Colapinto

El evento de exhibición de Franco Colapinto en Palermo coincidirá con este nuevo escenario meteorológico. Si bien no se esperan lluvias importantes en la Ciudad, sí habrá un ambiente más fresco que en días previos.

Colapinto, piloto de Alpine Foto: Instagram @francolapinto

La recomendación es clara: llevar abrigo liviano, especialmente para quienes planeen permanecer varias horas al aire libre. El viento y el descenso térmico podrían sentirse con más intensidad hacia el final de la jornada.

Así sigue el clima la próxima semana

El inicio de la semana estará marcado por temperaturas más bajas. El lunes y martes mantendrán un perfil otoñal, con mañanas frías y tardes templadas, consolidando el ingreso del aire frío sobre el AMBA.

En resumen, el fin de semana ofrecerá una combinación de estabilidad y cambio, con un cierre fresco que marcará el pulso climático de los próximos días.