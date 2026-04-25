Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Clima Hoy
Hoy en San Juan, el clima amanecerá con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que la humedad se mantendrá en un nivel cómodo del 61%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, sin que se esperen precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, con el cielo parcialmente cubierto por nubes. La humedad relativa en el ambiente alcanzará un máximo de 61%. Al caer la noche, las condiciones climáticas permanecerán relativamente estables, sin precipitaciones en el horizonte y con vientos soplando suavemente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026
Hoy en San Juan, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. No habrá eventos solares o lunares especiales durante el día, pero se recomienda aprovechar las horas de luz para actividades al aire libre.