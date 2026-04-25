Hoy en San Juan, el clima amanecerá con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que la humedad se mantendrá en un nivel cómodo del 61%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, sin que se esperen precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C, con el cielo parcialmente cubierto por nubes. La humedad relativa en el ambiente alcanzará un máximo de 61%. Al caer la noche, las condiciones climáticas permanecerán relativamente estables, sin precipitaciones en el horizonte y con vientos soplando suavemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de abril de 2026

Hoy en San Juan, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. No habrá eventos solares o lunares especiales durante el día, pero se recomienda aprovechar las horas de luz para actividades al aire libre.