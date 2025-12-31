Se aproxima una fuerte tormenta para Año Nuevo: a qué hora lloverá en el AMBA y cuándo termina la ola de calor

Tras varios días con temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa chaparrones y tormentas para la tarde del 31 de diciembre, con la llegada de un frente de aire más fresco que traerá alivio térmico.

Tormentas en Buenos Aires. Foto: Pixabay

En plena ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico y anticipó la posible llegada de lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 31 de diciembre.

Luego de jornadas con temperaturas cercanas a los 40 grados, el organismo informó que durante la tarde de hoy hay entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones, especialmente alrededor de las 18 horas.

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: SMN.

De concretarse las precipitaciones, se espera un alivio térmico que comenzaría a notarse durante la noche del miércoles. Para el jueves 1° de enero, el SMN prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que rondará los 29 grados.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

Jueves 1° de enero: se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, con cielo mayormente nublado durante todo el día.

Viernes 2 de enero: la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Sábado 3 de enero: las temperaturas rondarán entre los 18° y los 28°, con cielo algo nublado.

Pronóstico del tiempo en el AMBA. Foto: SMN.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante la ola de calor

Frente a la ola de calor pronosticada para los próximos días, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo:

Hidratarse , sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.

En caso de estar amamantando , hacerlo más seguido.

No realizar actividad física intensa.

Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.

Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.

Recomendaciones del Ministerio de Salud ante la ola de calor. Foto NA.

Además, se recomienda especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestas por el impacto de la ola de calor.

Con respecto a las niñas y los niños, es conveniente ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales, sin esperar a que los pidan. En cuanto a la vestimenta, procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros, bañarlos y/o mojarles el cuerpo con frecuencia, evitar que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16 horas. En todo momento es recomendable colocarles gorro, protector solar y mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en una casa o en lugares públicos).

En bebés es importante, además de darles la teta con frecuencia, asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal. A partir de los 6 meses, ofrecerles agua fresca potable sin esperar a que la pidan. También se pueden consumir jugos de fruta natural (no artificiales).

En relación a las personas adultas mayores, mientras dure la ola de calor se sugiere no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse mareado o muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir al exterior para que el calor no refuerce negativamente la sintomatología.