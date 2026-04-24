Lluvias y tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

El tiempo vuelve a dar un giro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pronóstico fue actualizado en las últimas horas con una noticia que no le gustará a la mayoría: las tormentas llegarán antes de lo previsto. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio en las condiciones atmosféricas adelantó el ingreso de lluvias a la región, en un contexto de inestabilidad que marcará los próximos días.

De acuerdo a los últimos informes oficiales, el avance de un sistema frontal modificará el escenario climático sobre el AMBA, con aumento de nubosidad, fuertes vientos, probabilidad de precipitaciones y la continuidad de la tendencia a la baja en las temperaturas. El fenómeno podría impactar en las actividades al aire libre y la planificación diaria, por lo que se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Cuándo llegan las lluvias y cómo impactará en la rutina diaria

Según el SMN, las lluvias llegarán al AMBA durante la madrugada y la mañana del domingo 26 de abril, con chaparrones intermitentes que marcarán el inicio de la jornada. El pronóstico indica que las precipitaciones no serían constantes, pero sí lo suficientemente frecuentes como para generar un escenario de inestabilidad, especialmente en las primeras horas del día.

El regreso de las lluvias tendrá impacto directo en la rutina: calles y accesos con calzada mojada, menor visibilidad en hora temprana y complicaciones para quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse durante la mañana, como puede ser el convocante Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Si bien no se esperan tormentas severas, se recomienda salir con tiempo, estar atentos al estado del tránsito y seguir las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la intensidad de los chaparrones.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA

En tanto, el clima en la Ciudad seguirá de la siguiente manera:

Viernes 24 de abril: 12 °C de mínima y 24 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado y 10% de chances de lluvias por la noche,

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la madrugada y mañana y vientos fuertes para la tarde/noche, que podrían alcanzar los 69 km/h.

Lunes 27 de abril: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado y habrá ráfagas de hasta 50km/h.

Martes 28 de abril: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.

Por qué se adelantaron las lluvias y qué factores influyeron

El adelanto de las lluvias se debe a una modificación en la dinámica de los sistemas atmosféricos que afectan a la región. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico detectó un avance más rápido de un frente inestable, combinado con mayor humedad y variaciones en los vientos, lo que aceleró la llegada de las precipitaciones al AMBA.

Este tipo de ajustes en el pronóstico son habituales cuando se trata de fenómenos de transición, ya que pequeños cambios en la presión, la temperatura o la circulación del aire pueden modificar los tiempos previstos. Por ese motivo, los especialistas insisten en la importancia de seguir los informes actualizados, ya que el escenario puede continuar ajustándose a medida que las lluvias se acerquen o se desplacen por la región.

Recomendaciones: qué hacer en caso de lluvias y tormentas

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