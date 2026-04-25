Cómo estará el clima en el país Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante los próximos días, gran parte del territorio argentino experimentará un cambio climático repentino y marcado, producto del avance de un frente frío de rápida intensidad que provocará tormentas fuertes, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y un notable descenso de las temperaturas. El fenómeno encenderá alertas en varias provincias y obligará a extremar precauciones.

Según los modelos meteorológicos, el sistema frontal se desplazará de oeste a este, interactuando con aire cálido y húmedo preexistente, una combinación que suele dar lugar a eventos meteorológicos severos en períodos cortos de tiempo. El tramo más crítico se concentrará en un lapso aproximado de 48 horas, aunque algunos efectos podrían extenderse dependiendo de la región.

Tormentas intensas, granizo y lluvias en cortos períodos

Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es la intensidad de las tormentas, que podrían desarrollarse de forma aislada pero con gran potencia. En algunas zonas, se esperan precipitaciones abundantes en lapsos breves, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios en áreas urbanas y rurales.

Frío polar en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

No se descarta además la caída de granizo en sectores puntuales, junto con actividad eléctrica frecuente y chaparrones de alta intensidad. Este tipo de escenario suele afectar la circulación vehicular y puede provocar daños en infraestructura expuesta.

Ráfagas peligrosas que pueden superar los 90 km/h

El avance del frente frío vendrá acompañado por vientos muy fuertes, especialmente durante el paso de las tormentas más organizadas. Las ráfagas podrían alcanzar o incluso superar los 90 kilómetros por hora, un umbral capaz de generar voladuras de objetos, caída de ramas y cortes de suministro eléctrico.

Las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos en balcones, terrazas y patios, y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

Descenso abrupto de la temperatura: del calor al abrigo en pocas horas

Otro rasgo destacado del fenómeno será el descenso abrupto de las temperaturas. Tras jornadas con ambiente templado o cálido, el ingreso de aire frío provocará una baja térmica significativa, con mínimas que podrían ubicarse varios grados por debajo de los registros previos.

Cuándo llueve en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Este contraste térmico puede sentirse con mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando el viento sur refuerce la sensación de frío.

Zonas más afectadas y evolución del fenómeno

Aunque el impacto será amplio, las áreas del centro y norte del país concentrarían los eventos más intensos en la primera etapa. Luego, el sistema se desplazará hacia el este, afectando la región pampeana y el área metropolitana, antes de perder fuerza progresivamente.

La evolución exacta dependerá de la velocidad del frente frío y de la energía disponible en la atmósfera, por lo que los especialistas insisten en seguir los reportes actualizados.

Recomendaciones clave ante el evento meteorológico

Ante este escenario, se sugiere:

Evitar circular durante tormentas fuertes salvo que sea necesario

No refugiarse bajo árboles ni postes durante ráfagas intensas

Revisar desagües y canaletas

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

Prestar especial atención a alertas y avisos a corto plazo

Un otoño que empieza a mostrar su faceta más extrema

Este tipo de eventos refuerza una tendencia cada vez más frecuente: la alternancia entre temperaturas elevadas y descensos bruscos, acompañados de fenómenos meteorológicos intensos. El otoño avanza mostrando su versión más inestable, obligando a adaptarse rápidamente a condiciones cambiantes.