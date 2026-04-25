Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Tiempo hoy
Clima en Salta
Hoy en Salta, el día comenzará con un cielo parcialmente nublado, alcanzando una temperatura mínima de 3.4°C. El clima durante las primeras horas será fresco, con una brisa suave predominante del noroeste.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde, se espera que la temperatura suba a alrededor de 21.2°C. El viento aumentará gradualmente, alcanzando velocidades máximas de hasta 8 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente despejado, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre.
Durante todo el día, la humedad será relativamente alta, llegando a un máximo del 91%. Se sugiere mantener la ventilación de los espacios cerrados para evitar la acumulación de humedad. No se pronostica precipitaciones, por lo que será improbable que la lluvia afecte tus planes.