Clima en Salta

Hoy en Salta, el día comenzará con un cielo parcialmente nublado, alcanzando una temperatura mínima de 3.4°C. El clima durante las primeras horas será fresco, con una brisa suave predominante del noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, se espera que la temperatura suba a alrededor de 21.2°C. El viento aumentará gradualmente, alcanzando velocidades máximas de hasta 8 km/h. Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente despejado, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre.

Durante todo el día, la humedad será relativamente alta, llegando a un máximo del 91%. Se sugiere mantener la ventilación de los espacios cerrados para evitar la acumulación de humedad. No se pronostica precipitaciones, por lo que será improbable que la lluvia afecte tus planes.