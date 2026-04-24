Avanza un fuerte frente frío en el AMBA:

Frío y viento en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Un intenso frente frío avanza sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires y ya comenzó a modificar de forma marcada el escenario climático en la región. El fenómeno estará acompañado por lluvias, un fuerte descenso de las temperaturas y vientos intensos, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla para este domingo 26 de abril ante la probabilidad de ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Según los últimos informes, el cambio de tiempo tendrá impacto en la rutina diaria y genera dudas sobre cómo evolucionará el clima hacia el fin de semana. En este contexto, crece la atención sobre la duración de la temperatura invernal, la intensidad del viento y si estas condiciones se mantendrán o darán paso a una mejora en los próximos días.

Ráfagas de hasta 80 km/h y lluvia: el impacto del frente frío

La alerta amarilla por vientos fuertes llega con otra mala noticia para quienes tengan actividades al aire libre o deban trasladarse durante el fin de semana, como puede ser el convocante Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Es que para el domingo también se esperan chaparrones intermitentes que marcarán el inicio de la jornada. Si bien las precipitaciones no serían constantes, sí lo suficientemente frecuentes como para generar un escenario de inestabilidad.

No solo Buenos Aires: las otras provincias afectadas por vientos fuertes

Además de Buenos Aires, la alerta amarilla por vientos fuertes afectará a otras provincias como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.

Alerta por vientos fuertes. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

“El área será afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h“, indicó el organismo.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA

Según datos del SMN, el clima en la Ciudad seguirá de la siguiente manera los próximos días:

Viernes 24 de abril: 12 °C de mínima y 24 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado y 10% de chances de lluvias por la noche,

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la madrugada y mañana y vientos fuertes para la tarde/noche, que podrían alcanzar los 69 km/h.

Lunes 27 de abril: mínima de 7 °C y máxima de 17 °C. El cielo estará parcialmente nublado y habrá ráfagas de hasta 50km/h.

Martes 28 de abril: mínima de 11 °C y máxima de 18 °C con cielo algo nublado.

Recomendaciones: qué hacer en alertas por vientos fuertes

Debido al alerta por vientos fuertes, el SMN indica:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones: qué hacer en caso de lluvias y tormentas

Por su parte, ante la lluvia los especialistas recomiendan: