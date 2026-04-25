Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del tiempo para la mañana en San Luis
El clima de esta mañana en San Luis se presenta despejado, con una temperatura mínima cercana a los 7.5°C. Durante las primeras horas del día, la sensación será fresca debido a la baja humedad, que ronda el 42%. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad media de 22 km/h, brindando una sensación de frescura matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche en San Luis, se espera que el cielo permanezca mayormente claro. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 17.7°C, proporcionando un ambiente agradable. Los vientos continuarán soplando, aunque de manera más moderada, manteniéndose en una velocidad de unos 19 km/h. Se recomienda a los habitantes y visitantes tener en cuenta la presencia de estos vientos cuando planifiquen actividades al aire libre.