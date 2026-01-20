Calor en Buenos Aires.

La ola de calor no da respiro en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda quincena de enero empezó con temperaturas elevadas que se extenderán durante toda la semana y llevarán al termómetro a rozar los 35 grados de máxima.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el pronóstico extendido puede dar pistas valiosas sobre las condiciones de los próximos días y despejar la duda de cuándo se sentirá más fuerte el calor extremo.

En esa línea, el SMN indicó que, desde hoy martes hasta el fin de semana, el sábado 24 de enero será el día más caluroso, cuando la temperatura máxima alcance los 34 grados. En tanto, la mínima será de 22 °C y el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Calor en Buenos Aires.

Cómo sigue el clima en la semana

Miércoles 21 de enero : cielo algo nublado, con mínima de 21 °C y máxima de 31 °C. Se esperan vientos del norte y el este, a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Jueves 22 de enero : la mínima será de 22 °C y la máxima de 32 °C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Se pronostican vientos del norte y el este a lo largo del día.

Viernes 23 de enero : cielo parcialmente nublado, con mínima de 22 °C y máxima de 32 °C, con vientos que soplarán desde el norte durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche lo harán desde el este.

Sábado 24 de enero : mínima de 22 °C y máxima de 34 °C. Cielo parcialmente nublado, con vientos del norte y el este durante toda la jornada.

Domingo 25 de enero: cielo parcialmente nublado, con mínima de 22 °C y máxima de 32 °C. Se esperan vientos del sector este a velocidades entre 23 y 31 km/h.

Recomendaciones del SMN ante la ola de calor