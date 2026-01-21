Se acerca un “diluvio de verano” a Buenos Aires y otras provincias:

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

En medio de la ola de calor que azota a gran parte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para el jueves 22 de enero debido a que se esperan tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento y posible caída de granizo en varias regiones del país.

Según lo informado por el SMN, las lluvias afectarán principalmente a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Chubut.

Cuáles son las zonas en alerta por tormentas y diluvio

La alerta meteorológica se encuentra vigente para toda la jornada del jueves. El Servicio Meteorológico indica que las tormentas acompañadas de ráfagas de viento de hasta 75 km/h, y una fuerte actividad eléctrica.

En tanto, el gran “diluvio de verano” se se dará en las siguientes localidades:

Buenos Aires : Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Costa de Patagones, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.

La Pampa (Santa Rosa) : Caleu Caleu, Hucal, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co, Puelén.

Mendoza : General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

Chubut: Cordillera de Cushamen, Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo, Meseta de Tehuelches, Cordillera de Río Senguer.

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

