Hoy en Salta, el clima presentará condiciones variadas durante la jornada. Durante la mañana, se espera un cielo mayormente despejado, con una temperatura que alcanzará los 4.5°C. La humedad relativa estará en un nivel confortable, mientras los vientos soplarán a una velocidad aproximada de 10 km/h, ofreciendo una brisa suave y agradable para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, la situación climática cambiará moderadamente. Se espera que las temperaturas suban hasta los 21.2°C, manteniendo una atmósfera algo cálida para el disfrute al aire libre. El cielo se cubrirá parcialmente de nubes, aunque no se prevé precipitaciones significativas durante el día. En la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas bajen hasta los 3.4°C. El viento aumentará ligeramente de velocidad, llegando a los 22 km/h, lo cual puede traer una sensación más fresca al ambiente.

El día culminará con una puesta de sol encantadora, perfecta para aquellos que disfrutan de los atardeceres espectaculares en Salta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

Observaciones astronómicas importantes para este viernes indican que el sol saldrá a las 7:28 y se pondrá a las 18:40. Estos horarios proporcionan oportunidades ideales para disfrutar de actividades al aire libre, tanto al comenzar como al finalizar la jornada, en un entorno natural fascinante en esta parte de Argentina.