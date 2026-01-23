Hoy en San Juan, el clima presentará características de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C, ofreciendo así un inicio de jornada relativamente fresco. La humedad relativa es de un máximo de 61%, y se espera que el viento sople con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que generará una atmósfera agradable, ligeramente fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones del tiempo en San Juan seguirán con cielo parcialmente nuboso. Se pronostica que las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 20.4°C, brindando un ambiente con un nivel moderado de calor. El viento en la tarde podrá aumentar su velocidad en ráfagas, llegando hasta un máximo de 17 km/h. Aunque la lluvia no es un fenómeno esperado para esta jornada, el día se mantendrá sin precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Recomendamos mantener una botella de agua a mano para mantenerse hidratado debido a las temperaturas que aumentan durante el mediodía y la tarde. Además, utilizar protector solar será esencial si planeas pasar un tiempo prolongado al aire libre bajo el sol del mediodía.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 8:29 a.m., iluminando San Juan con sus primeros rayos. La puesta del sol está programada para las 6:37 p.m., cerrando el día con un cielo teñido de cálidos colores. Aprovecha las últimas horas de luz para realizar actividades al aire libre antes de que la noche llegue con todo su esplendor.