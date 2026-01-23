El clima en San Luis durante la mañana será con nubes dispersas, aunque el sol tendrá pequeñas oportunidades de asomarse. La temperatura mínima será de 7.5°C. Los vientos soplarán a máximos de aproximadamente 22 km/h, y la humedad alcanzará un 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nuboso, con una leve caída en las temperaturas que se ubicarán alrededor de 17.7°C. Los vientos serán más suaves, con una velocidad media de aproximadamente 12 km/h. La humedad seguirá siendo notable, alcanzando un máximo de 66%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026

El sol hizo su aparición a las 08:25 y se espera que se oculte al horizonte a las 18:24, brindando a San Luis un día con alrededor de diez horas de luz solar.