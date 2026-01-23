Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 23 de enero de 2026
Día Nuboso
El clima en San Luis durante la mañana será con nubes dispersas, aunque el sol tendrá pequeñas oportunidades de asomarse. La temperatura mínima será de 7.5°C. Los vientos soplarán a máximos de aproximadamente 22 km/h, y la humedad alcanzará un 42%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nuboso, con una leve caída en las temperaturas que se ubicarán alrededor de 17.7°C. Los vientos serán más suaves, con una velocidad media de aproximadamente 12 km/h. La humedad seguirá siendo notable, alcanzando un máximo de 66%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 23 de enero de 2026
El sol hizo su aparición a las 08:25 y se espera que se oculte al horizonte a las 18:24, brindando a San Luis un día con alrededor de diez horas de luz solar.