Se acerca a Buenos Aires y otras provincias una tormenta con fuertes ráfagas de viento y granizo:

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

En medio de jornadas de calor extremo con temperaturas por encima de los 34 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sorprendió y lanzó una alerta amarilla por tormentas para este viernes 23 de enero. El fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

De acuerdo con el SMN, las provincias que se verán afectadas son: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.

Las localidades donde rige alerta amarilla por tormentas fuertes

El organismo del clima señala que la alerta amarilla trae consigo posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Se viene una tormenta eléctrica en Argentina. Foto: Unsplash.

El organismo climático indicó que la alerta amarilla se encuentra vigente para toda la jornada del viernes 23 de enero. En ese contexto, las zonas bajo riesgo son:

Buenos Aires : Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Costa de Patagones.

Río Negro : Costa de Adolfo Alsina, Avellaneda, Pichi Mahuida, Este de El Cuy, General Roca.

Neuquén : Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú.

La Pampa : Caleu Caleu, Hucal, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.

Mendoza : Zona baja de Malargüe, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo, Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato.

San Luis : Gobernador Dupuy.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

Catamarca : Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Tinogasta, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle.

Salta : Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos, Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos.

Jujuy: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Puna de Susques.

Estas localidades serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 75 km/h.

Alerta por tormentas: recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué significa cada alerta meteorológica del SMN

Nivel rojo : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo : posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Nivel verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Cómo va a estar el clima el resto de la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Por su parte, la Ciudad estará marcada por el calor, alcanzando temperaturas extremas, las cuales tienen efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas: