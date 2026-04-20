Lluvias y cielo nublado en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que habrá algunas lluvias aisladas en el inicio de la semana para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sobre todo a partir de horas del mediodía, mientras que las temperaturas serán primaverales y rondarán los 22 grados.

El lunes se aguarda un cielo que estará mayormente nublado con lluvias aisladas, vientos que soplarán desde el este rotando al sudeste y luego al este, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23.

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas: cómo seguirá el clima esta semana en el AMBA, según el SMN

El pronóstico extendido

Para el martes se anuncian también lluvias aisladas durante la jornada con vientos del noreste girando al norte y luego al oeste y marcas térmicas que irán de los 19 a los 22 grados.

El miércoles se espera un cielo algo nublado con vientos del sur girando al sudoeste, una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21, mientras que el jueves habrá cielo de algo a parcialmente nublado con vientos del sudeste rotando al este y marcas térmicas que irán de los 16 a los 21 grados.

Previsión meteorológica Buenos Aires

En tanto, para el viernes se pronostica un cielo que irá de algo a ligeramente nublado con vientos del noreste, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 21 en el que sería uno de los días más frescos.

El sábado tendrá un cielo parcialmente nublado con vientos del sudoeste girando al noroeste y marcas térmicas que irán de los 11 a los 22 grados.

Recomendaciones ante el regreso de las lluvias

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.