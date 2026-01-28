Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 28 de enero de 2026
Clima en Santa Fe
En la mañana de hoy en Santa Fe, se observará un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán con un mínimo de 7.9°C y un máximo de 18.5°C. No se esperan precipitaciones significativas en esta jornada. La clima se mantendrá agradable al inicio de la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, Santa Fe continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas no variarán mucho, manteniéndose en torno a los valores registrados en la mañana. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre. El nivel de humedad podría ascender al 85%, lo que contribuye a una sensación de clima fresco.