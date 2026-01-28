Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 28 de enero de 2026, 06:04

En la mañana de hoy en Santa Fe, se observará un día parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán con un mínimo de 7.9°C y un máximo de 18.5°C. No se esperan precipitaciones significativas en esta jornada. La clima se mantendrá agradable al inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, Santa Fe continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas no variarán mucho, manteniéndose en torno a los valores registrados en la mañana. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al realizar actividades al aire libre. El nivel de humedad podría ascender al 85%, lo que contribuye a una sensación de clima fresco.