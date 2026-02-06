Hoy en Jujuy, comenzaremos el día con un clima fresco y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C. Durante este período, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h, asegurando una brisa suave a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que el día avance, las temperaturas en Jujuy se elevarán hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Aunque la probabilidad de lluvias es baja, con una humedad que se mantendrá en torno al 46%. Los vientos serán moderados, con ráfagas que podrían ascender hasta los 13 km/h.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está prevista para las 08:01, mientras que el ocaso será a las 18:41. Esto permite disfrutar de más de diez horas de luz del día, ideales para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de febrero de 2026

Para los amantes de las astronomía, la luna saldrá a las 18:03 y se pondrá a las 07:26, brindando una noche clara para la observación lunar.