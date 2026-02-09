Hoy en Formosa, el clima para la mañana será de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindando una frescura matutina. La humedad tendrá un valor máximo del 96%, lo que podría implicar una sensación de mayor frescor a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y la noche, se esperan temperaturas que alcancen un máximo de 20.5°C. Los vientos registrarán una velocidad promedio de 9 km/h, asegurando una leve brisa que recorrerá la ciudad. El cielo continuará con su tonalidad parcialmente nublada, sin probabilidades de precipitación, lo que proporcionará una tarde y noche tranquilas.