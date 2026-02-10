Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy martes 10 de febrero de 2026, el clima en La Pampa estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 7.1°C como mínima y alcanzarán los 18.4°C como máxima. No se esperan precipitaciones, por lo que el día comenzará tranquilo y sin amenazas de lluvias.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde y la noche, las condiciones de nubosidad parcial prevalecerán. El viento, con una velocidad máxima de 14 km/h, será una constante a lo largo del día, brindando una sensación térmica agradable. Es un excelente día para actividades al aire libre, ya que el nivel de humedad se mantendrá entre tolerables y altos, sin llegar a ser incómodo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026
Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el amanecer civil en La Pampa será a las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Con cielos mayormente despejados, se espera una buena visibilidad para apreciar el tránsito del sol y, posiblemente, las estrellas al caer la noche.