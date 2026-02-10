Hoy martes 10 de febrero de 2026, el clima en La Pampa estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 7.1°C como mínima y alcanzarán los 18.4°C como máxima. No se esperan precipitaciones, por lo que el día comenzará tranquilo y sin amenazas de lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones de nubosidad parcial prevalecerán. El viento, con una velocidad máxima de 14 km/h, será una constante a lo largo del día, brindando una sensación térmica agradable. Es un excelente día para actividades al aire libre, ya que el nivel de humedad se mantendrá entre tolerables y altos, sin llegar a ser incómodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el amanecer civil en La Pampa será a las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08. Con cielos mayormente despejados, se espera una buena visibilidad para apreciar el tránsito del sol y, posiblemente, las estrellas al caer la noche.