Hoy en Salta, el clima presenta características de cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que se moverán entre los 3.4°C y los 21.2°C. La humedad se estima en un nivel considerablemente alto, alcanzando el 47%. Durante la mañana, la sensación térmica estará más fresca, pero es probable que veamos una mejora gradual en el estado climático a medida que avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche de hoy, esperamos que las condiciones climáticas se mantengan sin grandes variaciones. El cielo continuará presentándose con algunos intervalos nubosos, y el viento soplará con una velocidad media de hasta 8 km/h. Las actividades al aire libre podrán desenvolverse sin mayores contratiempos, dada la escasa probabilidad de precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se sugiere llevar un abrigo ligero en caso de sentirse incómodo con las variaciones térmicas. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es conveniente estar preparado para cambios repentinos en el clima.

Recuerda siempre verificar el estado del tiempo antes de planificar tus actividades al aire libre para evitar sorpresas.