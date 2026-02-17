Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 17 de febrero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para este martes en Río Negro
En Río Negro, el día comenzará con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, con una sensación térmica que permanecerá agradable. Durante la mañana, se prevé que el clima se mantenga estable, con vientos suaves provenientes del sector noreste a una velocidad media de aproximadamente 13 km/h. La humedad será un factor presente, alcanzando un nivel del 82%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Para la tarde y noche, las condiciones continuarán sin cambios significativos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, proporcionando un ambiente cálido. Los vientos soplarán con un leve incremento en su intensidad, llegando a los 19 km/h. En cuanto a la humedad, ésta se mantendrá relativamente constante, asegurando un clima moderadamente húmedo. No se espera lluvia, haciendo de este martes un día ideal para realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de febrero de 2026
Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, es notable que el amanecer en Río Negro será a las 8:09 y el atardecer se producirá a las 17:51, ofreciendo un hermoso espectáculo de luces matutinas y vespertinas respectivamente.