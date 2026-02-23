Estado del tiempo para esta mañana en Catamarca

Esta mañana, el clima en Catamarca se presenta despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que la humedad relativa será de alrededor de 43.5%. El viento soplará con una velocidad media de 21 km/h, ofreciendo un comienzo de día bastante placentero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas continuarán mayormente soleadas, con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 23.7°C. El viento incrementará ligeramente su velocidad, promediando los 33 km/h en las rachas más fuertes. No se esperan precipitaciones para el día de hoy.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado para las 08:12 y el atardecer acontecerá a las 18:33. Estos horarios brindan un día de luz solar de aproximadamente 10 horas y 21 minutos, proporcionando un marco ideal para diversas actividades al aire libre.