Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero de 2026
Estado del tiempo para esta mañana en Catamarca
Esta mañana, el clima en Catamarca se presenta despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, mientras que la humedad relativa será de alrededor de 43.5%. El viento soplará con una velocidad media de 21 km/h, ofreciendo un comienzo de día bastante placentero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas continuarán mayormente soleadas, con algunas nubes dispersas. La temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 23.7°C. El viento incrementará ligeramente su velocidad, promediando los 33 km/h en las rachas más fuertes. No se esperan precipitaciones para el día de hoy.
Observaciones astronómicas
El amanecer está programado para las 08:12 y el atardecer acontecerá a las 18:33. Estos horarios brindan un día de luz solar de aproximadamente 10 horas y 21 minutos, proporcionando un marco ideal para diversas actividades al aire libre.