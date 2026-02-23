Estado del tiempo para la mañana en La Rioja

Hoy lunes 23 de febrero de 2026, el clima en La Rioja se presenta con cielo parcialmente nuboso. Desde las primeras horas, una temperatura mínima de 6°C marcará el día, extendiéndose a temperatura máxima cerca de los 21.1°C. Los vientos suaves tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, ofreciendo un ambiente agradable durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá cerca de los 21.1°C, lo que promete un día cálido. Durante la noche, las condiciones del tiempo se conservarán sin cambios significativos. No se prevé precipitación de lluvia, haciendo del día un excelente momento para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026

Según el pronóstico, el amanecer en La Rioja será a las 08:18 y el sol se pondrá a las 18:35. Estos horarios permiten una jornada relativamente larga de luz solar para disfrutar al aire libre.