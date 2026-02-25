Cómo estará el pronóstico Foto: Foto generada con IA

Este miércoles 25 de febrero llega con buenas condiciones del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, marcando una pausa después de días de inestabilidad y oscilaciones térmicas. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presenta con cielo algo nublado por la mañana y un descenso leve de las temperaturas en relación con semanas previas.

Temperaturas: un día agradable, sin extremos

La temperatura mínima estimada para el AMBA es de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, conformando un día templado y estable. Estas marcas se mantienen dentro de un rango típico para esta etapa del verano, pero con una sensación general más fresca durante las primeras horas.

En paralelo, otras fuentes meteorológicas mencionan ligeras variaciones: algunos reportes estiman mínimas cercanas a 15–16°C y máximas entre 23°C y 25°C, manteniendo igualmente un panorama sin sobresaltos térmicos.

Estado del cielo y condiciones generales

Durante la mañana el cielo permanecerá algo nublado, sin probabilidades de lluvias ni fenómenos severos. Para la tarde se espera un incremento leve de la nubosidad, con períodos de cielo parcialmente nublado, pero siempre dentro de un marco de buen tiempo. Por la noche, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas cercanas a los 21°C.

En toda la jornada la visibilidad será óptima, permitiendo circulación fluida tanto en tránsito vehicular como en actividades al aire libre.

Vientos suaves y sin alertas meteorológicas

Uno de los elementos destacados del día es la ausencia total de alertas meteorológicas, lo que aporta tranquilidad tras semanas donde la variabilidad climática había generado incertidumbre.

Los vientos soplarán mayormente desde el sur y sudeste, con intensidades leves a moderadas: los registros rondan entre 13 y 22 km/h, según distintos reportes del SMN. En general, se espera un comportamiento estable, sin ráfagas intensas.

Clima; pronóstico; Buenos Aires. Foto: Unsplash

Humedad y sensación térmica

La humedad se ubicará entre el 56% y 67%, un valor que puede generar sensaciones algo más frescas durante las primeras horas del día, particularmente en zonas próximas al río. Aun así, el ambiente será agradable, sin pesadez ni indicadores de niebla o reducciones de visibilidad.

Cómo sigue el clima en los próximos días

Los días siguientes continuarán dentro de una tendencia estable, con temperaturas en ascenso leve: