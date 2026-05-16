Buenos Aires Foto: Reuters

El clima en el AMBA viene dando volantazos y, esta vez, la novedad trae alivio: el pronóstico mostró un repunte de temperaturas tras una seguidilla de días fríos. De acuerdo con la tendencia informada en reportes recientes, el ascenso se siente especialmente en las máximas, que vuelven a rozar valores típicos de un otoño “amigable” y permiten planificar actividades al aire libre con menos abrigo.

¿Qué cambió y por qué se siente más templado?

La explicación más simple está en la circulación: vientos del sector norte ayudan a moderar el aire frío y a empujar las marcas térmicas hacia arriba, al menos por un tramo corto. En el AMBA, esa rotación suele traducirse en tardes más templadas y mañanas menos hostiles, aunque el otoño todavía puede meter “bajones” de temperatura de un día para el otro.

Pronóstico día por día en el AMBA con mínimas y máximas

A continuación, el detalle práctico para organizar la semana:

Sábado: se mantiene el ambiente relativamente templado: mínima en torno a 12°C y máxima cercana a 17°C . En algunos reportes aparece una baja probabilidad de lluvias/chaparrones aislados (estimada entre 10% y 40% hacia la tarde), por lo que conviene mirar actualizaciones si tenés planes largos afuera.

Domingo: jornada más fresca, con mínima alrededor de 7°C y máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado.

Así estará el clima durante el fin de semana Foto: SMN

En síntesis: la ventana más “agradable” para estar afuera suele ser la del viernes a la tarde y parte del sábado, mientras que el domingo vuelve a sentirse más frío, sobre todo en las primeras horas.

¿Se termina ahí? Atención al nuevo pico de temperatura

La mejora no sería un hecho aislado: el pronóstico marca que, después de un lunes con marcas cercanas a 6°C de mínima y 16°C de máxima, el martes podría aparecer otro repunte con máximas que vuelven a rondar 19°C. Ese tipo de subas y bajas encaja con el patrón otoñal típico: mañanas frías, tardes templadas y cambios rápidos según el viento dominante.

Clima; pronóstico; otoño; Buenos Aires. Foto: Meteored Argentina

Claves prácticas para el día a día

Si vas a salir temprano y volver tarde, estas 3 ideas ayudan a no errarle:

Vestite en capas: mañana fría + tarde templada = la campera puede sobrar a media tarde. Mirar actualización oficial antes de planes al aire libre: la chance de lluvia del sábado aparece baja en algunos reportes, pero puede variar en pocas horas. El SMN actualiza sus datos y mapas con frecuencia. Aprovechá la tarde del viernes: es cuando se concentra el salto térmico más claro, con una máxima cercana a 19°C.

Dónde chequear el pronóstico confiable

Para seguir el minuto a minuto, lo ideal es contrastar el resumen periodístico con el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional, donde podés ver pronóstico, alertas y evolución.