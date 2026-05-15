El invierno en Argentina sería menos frío que el año pasado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para el período mayo-junio-julio de 2026 y anticipó un invierno “atípico”, marcado por temperaturas medias superiores a los valores históricos en gran parte de la Argentina.

La información nace de modelos climáticos nacionales e internacionales que el SMN analiza de manera conjunta. Cabe señalar que el documento no funciona como un pronóstico diario, aunque sí marca una tendencia general que llama la atención en sectores productivos, energéticos y turísticos.

Según detalló el organismo climático, la tendencia cálida abarcará a casi todo el territorio argentino debido a forzantes oceánicos que afectan la circulación atmosférica regional. De todas maneras, se aclaró que esto no significa la ausencia total de frío intenso o heladas.

Se esperan temperaturas agradables en invierno. Foto: NA

Además, el informe anticipó un comportamiento desigual de las precipitaciones, con algunas provincias que podrían atravesar meses más secos de lo habitual.

Qué temperaturas esperar para el invierno 2026

La investigación del SMN determinó que existe una mayor probabilidad de que este invierno existan temperaturas medias por encima de los valores normales en casi toda la Argentina. En ese contexto, las zonas más afectadas serían:

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

San Juan

Mendoza

San Luis

Según el informe, en esas provincias existirá una probabilidad superior al 50% de atravesar un trimestre más cálido de lo habitual.

Qué pasa en Buenos Aires

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, así como también en gran parte del centro y sur del país, también se esperan temperaturas normales o superiores a las habituales para la época invernal.

Pese a esta tendencia inesperada, el organismo remarcó que el invierno seguirá teniendo episodios fríos típicos de la estación. “El pronóstico de temperaturas superiores a lo normal no impide que se produzcan heladas o períodos de frío intenso de corta duración”, explicó.

El SMN advirtió por un invierno atípico en Argentina. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Qué provincias tendrían menos lluvias en invierno, según el SMN

Por su parte, el informe mostró diferencias en las precipitaciones según cada región. En esa línea, las provincias con mayores probabilidades de registrar lluvias normales o inferiores a lo habitual son:

Centro y oeste de Formosa

Oeste de Chaco

Este de Salta

Norte de Santiago del Estero

El SMN indicó que en estas zonas podrían atravesar un escenario más seco durante el trimestre invernal. Además, advirtió que esta situación podría afectar el inicio de la campaña agrícola de granos finos.

Dónde lloverá más en invierno 2026

En contrapartida con el punto anterior, el pronóstico del Servicio Meteorológico anticipa condiciones más favorables en:

Buenos Aires

La Pampa

Sur de Cuyo

Centro y norte de la Patagonia

Según el informe, en dichas regiones existe una mayor probabilidad de precipitaciones normales o incluso superiores a los valores habituales para esta época del año.

¿Cómo se definen las categorías normal, superior a lo normal e inferior a lo normal?

El SMN indicó que los distintos niveles se determinan a través de terciles. El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos de temperatura y precipitación, ordenadas de menor a mayor.

Un pronóstico de precipitación con mayor probabilidad en la categoría: