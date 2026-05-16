El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana con lluvias aisladas y descenso de temperatura en el AMBA. Foto: NA

El clima volverá a complicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este fin de semana. Luego de varias jornadas con tiempo relativamente estable, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias y un marcado descenso de temperatura que dejará un ambiente otoñal tanto en la Ciudad como en el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarán entre la tarde y la noche del sábado y podrían extenderse hasta las primeras horas del domingo. Además, el ingreso de aire frío provocará mínimas más bajas durante el arranque de la próxima semana.

Las precipitaciones comenzarían entre la tarde y la noche del sábado y podrían extenderse hasta la madrugada del domingo. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo estará el clima este sábado en el AMBA

Para este sábado 16 se espera una primera mitad del día relativamente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas.

Según el pronóstico oficial, la mínima rondará los 12 grados mientras que la máxima alcanzará los 17. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar con el correr de las horas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y aparecerán lluvias aisladas sobre distintos sectores del AMBA. El SMN mantiene probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%, especialmente hacia la noche.

Además, los vientos comenzarán a soplar desde el sector sur y sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, favoreciendo el ingreso de una masa de aire más fría.

El ingreso de viento sur favorecerá la llegada de una masa de aire más fría sobre la Ciudad y el conurbano. Foto: NA

Domingo fresco e inestable: cómo seguirá el tiempo

El domingo 17 continuará con condiciones inestables durante la madrugada y las primeras horas del día. Las lluvias aisladas todavía podrían afectar algunos sectores del AMBA antes de una mejora gradual del tiempo.

La temperatura mostrará un descenso más marcado, con una mínima prevista de apenas 7 grados y una máxima cercana a los 15.

Con el avance de la jornada, el cielo permanecerá parcialmente nublado y las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque el ambiente seguirá fresco durante todo el día. El cambio de tiempo marcará el inicio de varios días con temperaturas bajas en la región metropolitana.

La próxima semana continuará con tiempo estable pero con mañanas frías y temperaturas típicas del otoño. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Qué pasará con las temperaturas durante la próxima semana

El pronóstico extendido del SMN anticipa una semana más estable en cuanto a precipitaciones, pero con mañanas bastante frías en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Para el lunes 18 no se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre los 5 y los 17 grados. El martes 19, en tanto, se prevé una mínima de 6 y una máxima de 19 grados.

Hacia el miércoles 20 volverían condiciones más típicas del otoño, con registros térmicos que se ubicarán entre los 7 y los 16 grados.

De esta manera, el AMBA ingresará en una etapa de tiempo más frío y estable tras un fin de semana marcado por la lluvia y el descenso térmico.