El clima en Buenos Aires hoy comenzará con un cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen alrededor de los 5.6°C. La velocidad del viento permanecerá suave, alcanzando un máximo de 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el tiempo se mantendrá casi sin cambios significativos en el área metropolitana de Buenos Aires. El cielo se mostrará parcialmente nuboso mientras las temperaturas suben a un máximo de 15.7°C. Los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando hasta 21 km/h, pero sin representar un problema para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 92%, lo que hará que el ambiente sea un poco más pesado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se sugiere vestirse en capas ligeras debido a los cambios de temperatura desde la mañana hasta la noche. Aunque no se espera lluvia, el ambiente húmedo puede hacer que el día se sienta más fresco en ciertos momentos. Llevar una chaqueta ligera podría ser beneficioso en las zonas más expuestas al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en Buenos Aires a las 08:05 a.m. y se pondrá a las 05:52 p.m., proporcionando cielos claros por la mañana y cielos pintorescos al atardecer. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de luz del día.