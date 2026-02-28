Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Estación Clima
En Catamarca, el clima de esta mañana se mostrará parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde los 6.4°C a los 23.7°C. Durante este tiempo, la sensación será de un ambiente ligeramente fresco, ya que el viento soplará a una velocidad promedio de 16 km/h. Es recomendable llevar un abrigo ligero.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y hacia la noche, se mantendrán las condiciones con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán en un rango entre 6.4°C como mínima y un tope de 23.7°C. La humedad alcanzará hasta un 37% hacia el fin del día. La fuerza del viento se incrementará levemente, con ráfagas que alcanzarán los 16 km/h, generando un ambiente ideal para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Catamarca está programado para las 07:40 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:33 horas. Este factor podrá influir en la visibilidad durante las primeras horas de la mañana y el atardecer.