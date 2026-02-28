En Catamarca, el clima de esta mañana se mostrará parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde los 6.4°C a los 23.7°C. Durante este tiempo, la sensación será de un ambiente ligeramente fresco, ya que el viento soplará a una velocidad promedio de 16 km/h. Es recomendable llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y hacia la noche, se mantendrán las condiciones con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán en un rango entre 6.4°C como mínima y un tope de 23.7°C. La humedad alcanzará hasta un 37% hacia el fin del día. La fuerza del viento se incrementará levemente, con ráfagas que alcanzarán los 16 km/h, generando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Catamarca está programado para las 07:40 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:33 horas. Este factor podrá influir en la visibilidad durante las primeras horas de la mañana y el atardecer.