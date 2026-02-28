La jornada en Misiones se presenta con clima predominantemente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que comenzarán en los 6.8°C. Durante la mañana, se espera una humedad alrededor del 51%, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea ligeramente más fría. Los vientos alcanzarán velocidades máximas de 8 km/h, manteniendo la jornada tranquila y fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde, las condiciones climáticas continuarán mostrando un patrón casi similar, con el mercurio ascendiendo a un máximo de 18.2°C. Los cielos seguirán ligeramente nublados, y la brisa persistirá con ráfagas de hasta 9 km/h. La tarde-noche en Misiones promete ser plácida y fresca, con una mínima intervención de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. La humedad relativa durante este periodo oscilará cerca del 97%, proporcionando una atmósfera húmeda pero sin precipitaciones significativas.