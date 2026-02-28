Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Tiempo Misiones
La jornada en Misiones se presenta con clima predominantemente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que comenzarán en los 6.8°C. Durante la mañana, se espera una humedad alrededor del 51%, lo cual puede hacer que la sensación térmica sea ligeramente más fría. Los vientos alcanzarán velocidades máximas de 8 km/h, manteniendo la jornada tranquila y fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
En la tarde, las condiciones climáticas continuarán mostrando un patrón casi similar, con el mercurio ascendiendo a un máximo de 18.2°C. Los cielos seguirán ligeramente nublados, y la brisa persistirá con ráfagas de hasta 9 km/h. La tarde-noche en Misiones promete ser plácida y fresca, con una mínima intervención de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. La humedad relativa durante este periodo oscilará cerca del 97%, proporcionando una atmósfera húmeda pero sin precipitaciones significativas.