¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

En Corrientes, la jornada comienza con un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.2°C, avanzando hacia una máxima de 18.8°C en horas del mediodía. A lo largo del día, los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad media que podría alcanzar los 9 km/h, generando un ambiente fresco y lleno de brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el clima permitirá disfrutar del aire libre, aunque las nubes seguirán presentes. Sin precipitaciones esperadas, la humedad alcanzará un 92%, manteniéndose constante hasta la noche. Esta noche, el cielo parcialmente cubierto delimitará un atardecer tranquilo sin lluvias según el pronóstico actualizado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Si planeas salir, recuerda siempre llevar una chaqueta ligera para la tarde. Aunque no hay lluvias previstas, la sensación térmica puede sentirse más fresca debido al viento. Disfruta lo que resta del día abrigado y mantente informado con las actualizaciones locales.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de marzo de 2026

Para los aficionados de las observaciones astronómicas, el sol tiene programado asomarse a las 07:42 y ocultarse alrededor de las 18:08. Durante la noche, la luna elevará su brillo como parte de la fase creciente que según el ciclo lunar acompaña el ciclo natural del día de hoy.