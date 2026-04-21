Tormentas en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de un lunes pasado por agua, muchos se preguntan si las tormentas continuarán durante el resto de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo no da tregua y se esperan al menos otras 24 horas marcadas por tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento que pueden generar complicaciones en distintos puntos de la región.

Según los pronósticos, las condiciones adversas se mantendrán durante buena parte del día, con mejoras recién hacia el final del período. En ese contexto, crece la atención sobre hasta cuándo seguirá lloviendo, qué fenómenos pueden darse en el corto plazo y cómo evolucionará el clima a lo largo de la semana, en un escenario que combina humedad elevada, nubosidad y cambios bruscos de tiempo.

Cuándo llueve en el AMBA Foto: Foto generada con IA Canal 26

Hasta cuándo llueve en el AMBA

De esta manera, el SMN informó que las lluvias volverán antes de lo esperado y se extenderán durante todo este martes 21 de abril. Por la madrugada caerán las primeras gotas, aunque las precipitaciones se comenzarán a sentir con fuerza desde la mañana y durante el resto del día.

Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo esta semana

Martes 21 de abril: temperatura mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. Se esperan lluvias y tormentas durante todo el día. Además, el viento soplará a 22 kilómetros por hora.

Miércoles 22 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 21 °C con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. No se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo algo y sin lluvias.

Viernes 24 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará ligeramente nublado.

Recomendaciones ante el regreso de las luvias

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.